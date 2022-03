Haitong Bank mais que duplica lucros em 2021

O banco indicou que obteve receitas totais de 89 milhões de euros, um aumento de 9,4% em comparação com 2020, num relatório publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Haitong conseguiu ainda um resultado operacional de 29 milhões de euros, mais cinco milhões do que no ano anterior, graças a uma subida de 48% no crédito a clientes e de 11% na margem financeira líquida.

Já na qualidade dos ativos, o rácio de crédito malparado (NPL - `non performing loans`) ficou em 2,1%, abaixo dos 4,5% registados no final de junho de 2021.

O comunicado confirmou ainda a abertura da sucursal do Haitong em Macau, no final de outubro, depois de ter recebido em julho uma licença do Governo da região autónoma chinesa.

O Haitong tem também escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia e Brasil e opera principalmente na área da gestão de riqueza e banca de investimentos.

O banco disse, na mesma nota, que vai dar "especial atenção a várias oportunidades de financiamento de aquisições em diversos setores, nomeadamente em Portugal e Espanha".

Em dezembro, o Haitong tinha 357 trabalhadores, menos cinco do que em junho.

A instituição regressou em fevereiro aos mercados de capitais, com uma emissão de obrigações de 230 milhões de euros, a taxa variável, e um prazo de três anos.

Também em fevereiro, o Tribunal da Concorrência agravou a coima aplicada pela CMVM ao Haitong para 400.000 euros, suspensa no montante de 200.000 euros por dois anos, por práticas lesivas dos clientes do Banco Espírito Santo (BES).

O Banco Espírito Santo Investimento (BESI), parte do grupo BES, foi vendido em 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros, dando origem ao Haitong Bank.

O Haitong Bank faz parte do Haitong Securities, um dos maiores bancos de investimento e gestor de ativos da China. O Grupo Haitong está presente em 14 países na Ásia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul.