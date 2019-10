Haitong Bank vende subsidiária irlandesa à `empresa-mãe` por 12 milhões de euros

Lusa01 Out, 2019, 10:29 | Economia

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) com a data de 30 de setembro, mas hoje divulgado, o Haitong Bank (antigo BES Investimento) precisa que "a transação se insere no âmbito de uma restruturação societária do Grupo Haitong", cujo objetivo consiste na simplificação da estrutura societária do Haitong Bank e que o processo de venda deve estar concluído até ao final do ano de 2019.

No comunicado, o Haitong Bank afirma que "estima que a transação não terá impacto material nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019" e refere que "o novo acionista da HIIP estará mais próximo da empresa-mãe do grupo Haitong e o Keep Well Agreement subscrito pelo Haitong Bank manter-se-á vigente nos termos expressos nos documentos do Programa EMTN".

"O Programa EMTN do Haitong Bank e da HIIP no valor de EUR 2.500.000.000 não foi atualizado e está atualmente a cumprir o seu plano regular de amortização, cuja exposição será significativamente reduzida em 2020 (dos atuais 79,3 milhões de euros em dívida para 9,6 milhões de euros no final do ano de 2020)", refere o Haitong Bank.

"O Haitong Bank destaca o aumento de disponibilidade de ativos ponderados pelo risco (RWAs) bem como a redução de créditos não produtivos ("NPLs") expressos no balanço do Haitong Bank, melhorando o rácio de NPLs de 20,7% para 4,6%", refere ainda o comunicado.

O grupo Haitong é constituído pela Haitong Securities Co., Ltd. e suas subsidiárias, nas quais se contam a HIH, HIIP e o Haitong Bank), cujo objetivo consiste na simplificação da estrutura societária do Haitong Bank.

Em 25 de setembro, o Haitong Bank anunciou que teve um lucro de 11 milhões de euros no primeiro semestre do ano, face ao prejuízo de 2,1 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

O Grupo Haitong comprou em 2015 o ex-BES Investimento ao Novo Banco, para o qual passou em 2014 aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES).

A compra do ex-BESI foi a primeira aquisição do Haitong fora da China.