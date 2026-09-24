Híbridos chineses tiram o sono a Bruxelas





Os dados do Eurostat mostram que as vendas de veículos híbridos plug-in de fabrico chinês também dispararam. Em 2022 tinham sido vendidos na Europa 56.706 unidades. Entre janeiro e julho deste ano foram vendidas quase 220 mil unidades.



O susto de Bruxelas já deu origem a um aviso para Pequim: ou a China reduz voluntariamente as exportações de híbridos para a União Europeia ou terá de enfrentar medidas de salvaguarda que devem traduzir-se em quotas.





Foto: AFP Em 2022, foram vendidos na UE 659 carros híbridos chineses. Só nos primeiros sete meses deste ano foram vendidas 160.662 destas unidades importadas da China.Os dados domostram que as vendas de veículosde fabrico chinês também dispararam.O susto de Bruxelas já deu origem a umpara Pequim: ou a Chinade híbridos para a União Europeia ou terá de enfrentar medidas de salvaguarda que devem traduzir-se em quotas.





Depois de 2024 (quando Bruxelas impôs tarifas anti subvenções a carros totalmente elétricos chineses), as vendas de veículos híbridos dispararam.



De acordo com novos dados divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os carros híbridos representam atualmente quase 37 por cento do mercado global. Enquanto os carros elétricos representam pouco mais de 21 por cento do mercado.







AFP





Os dados da ACEA mostraram que três fabricantes chineses (BYD, Chery e Leapmotor) estão a crescer rapidamente. Os três registam subidas de três dígitos na União Europeia.

Uma quarta empresa, a Geely, continua a ser a marca chinesa mais popular na UE, com 205.000 automóveis vendidos entre janeiro e agosto deste ano.



Geely, BYD e o quinto fabricante chinês, a SAIC, estão agora à frente da Tesla de Elon Musk, que vendeu 142.000 automóveis na UE nos primeiros sete meses do ano.



No início deste mês, a presidente da Comissão Europeia avisou que o défice comercial com a China alcançou um "ponto de rutura" insustentável.



