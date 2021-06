Holandesa Vitol e francesa Totsa vão fornecer gasolina e gasóleo a Angola por um ano

Em nota, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) refere que as duas empresas foram as vencedoras do concurso para a importação de produtos refinados de petróleo lançado pela petrolífera estatal angolana no passado mês de março.

De acordo com o documento, foram convidadas a participar no concurso 27 empresas, incluindo as atuais fornecedoras, "como garantia de uma competitividade em igualdade de circunstâncias".

Durante o processo, foram recebidas nove propostas das empresas BP, Trafigura, Vitol, Gunvor, Idemitsu, Mercuria, Totsa, Galp e Gemcorp e entre as ofertas "foram selecionadas as melhores propostas para o fornecimento de cada um dos produtos e excluídas as restantes".

Angola é país produtor de petróleo, mas o seu setor de refinação conta apenas com uma refinaria, com capacidade de até 65 mil barris de petróleo diários, que cobrem apenas 20% do consumo de derivados de petróleo.

O remanescente é importado, o que implica o dispêndio avultado de divisas, disse o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino de Azevedo, em fevereiro deste ano, adiantando que em 2019 o país gastou 1,7 mil milhões de dólares (1,15 mil milhões de euros) com a importação de combustíveis.

No primeiro trimestre deste ano, o país desembolsou já mais de 250 milhões de euros para importar combustíveis, representando 66% das quantidades adquiridas e comercializadas nesse período.

Para ultrapassar este desafio, o Governo angolano lançou projetos para a construção de novas refinarias, nomeadamente de Cabinda, Soyo e Lobito, nas províncias de Cabinda, Zaire e Benguela, processos que estão em curso.