Homem mais rico da Ásia cria concorrente da Amazon na Índia

A plataforma JioMart foi desenvolvida pela Reliance Retail e pela Reliance Jio (operadora de telecomunicações do império de Mukesh Ambani) e consiste na "entrega gratuita" de compras de merceariae produtos domésticos essenciais, vendidos por revendedores próximos.



O projeto piloto foi lançado em algumas regiões do Estado de Maharashtra, como Navi Mumbai, Kalyan e Thane, e já conta com uma lista de oferta de mais de 50 mil produtos.

A plataforma visa que os vendedorespossam vender aos potenciais clientes locais que querem adquirir produtos de mercearia, com a entrega ao domícilio gratuita.





Apesar de o projeto piloto ainda só estar ativo em Maharashtra, o grupo económico pretende expandi-lo por toda a Índia e competir diretamente com empresas como a Amazon Prime Now. Para ampliar o negócio, a operadora Reliance Jio – a segunda maior do país – está a convidar os seus clientes oferecendo descontos na JioMart.



Atualmente, o mercado de vendas online na Índia é dominado pela Amazon e pela Plipkart, ambas do grupo Walmart. Mas, com as leis impostas no ano passado pelo Governo indiano, que aplicavam algumas restrições aos vendedores online de propriedade estrangeira, estas duas empresas acabaram por ser afetadas.



As empresas indianas, que não estão sujeitas a estas novas regras do governo, têm ganho vantagem em relação aos concorrentes estrangeiros.





E a verdade é que o negócio de produtos de mercearia não é novidade para Mukesh Ambani. A Reliance Retail é detentora de vários supermercados, como a Reliance Fresh, e de lojas de marcas globais.



Com as restrições impostas às empresas estrangeiras, a JioMart tem potencial para crescer e se tornar concorrente de empresas como a Amazon na Índia.