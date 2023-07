Homem resgatado de veleiro encalhado na Praia dos Ingleses no Porto

No trabalho entre o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa e o Capitão do Porto do Douro foi possível reagir ao pedido de auxílio em que foi relatada a presença de um veleiro encalhado nas rochas que delimitam a praia, com entrada de água e perigo iminente de afundamento, descreve o comunicado.

Desta coordenação de esforços e para "evitar um foco de poluição" foram ativadas "duas lanchas da Polícia Marítima e uma embarcação do Instituto Socorros a Náufragos que se dirigiram para o local para auxiliar o veleiro até ao porto de Leixões, prossegue o comunicado.

O veleiro atracou pelas 14:51 no Porto de Leixões e foi imediatamente colocado para terra, acrescenta a Marinha.