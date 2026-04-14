Hong Kong adia apostas em basquetebol face a aumento do mercado de previsões

Na segunda-feira à noite, o Departamento de Assuntos Internos e da Juventude (HYAB, na sigla em inglês) reiterou à imprensa local que apostar em competições desportivas através de plataformas do mercado de previsões é ilegal.

Estas plataformas permitem aos clientes comprar e vender `contratos` ligados ao resultado de eventos futuros políticos, desportivos ou culturais, sobre uma ampla gama de situações.

Muito do crescimento recente se tem devido às apostas desportivas, após plataformas, como Polymarket e Kalshi, terem assinado acordos com várias equipas de ligas desportivas.

O Governo de Hong Kong disse que lançar apostas de basquetebol no atual contexto poderia atrair mais dinheiro para o mercado de previsão, "alimentando indiretamente atividades clandestinas".

"Perante os últimos acontecimentos, o Governo considerou necessário estudar o modelo e a plataforma emergentes com maior profundidade", afirmou um porta-voz do HYAB.

"Para prevenir dados para o interesse público, os novos projetos de apostas não devem prosseguir até que as condições estejam amadurecidas", acrescentou.

O Governo de Hong Kong sublinhou que o volume de dinheiro investido no mercado de previsão triplicou em 2025, atingindo 64 mil milhões de dólares (54,4 mil milhões de euros).

O parlamento do território aprovou em setembro a legalização das apostas em jogos de basquetebol, que passariam a ser operadas pelo Hong Kong Jockey Club, replicando o modelo já existente para as corridas de cavalos e apostas em futebol.

Num comunicado, o Jockey Club disse que respeita a decisão do Governo e que iria aguardar por novas orientações sobre o pedido de licença, prometendo ainda cooperar com as autoridades no combate às apostas ilegais.