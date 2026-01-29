Hong Kong apreende 219 quilos de prata e alerta para tráfico de metais preciosos

Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite, a alfândega da região semiautónoma chinesa disse que a prata foi encontrada num automóvel privado que tentava atravessar a fronteira de Heung Yuen Wai, com a China continental.

"Com base na avaliação de risco", a força policial intercetou o automóvel, na terça-feira, e encontrou prata com um valor de mercado estimado em 6,1 milhões de dólares de Hong Kong (652,5 milhões de euros).

O metal encontrava-se escondido dentro de várias latas de alimentos colocadas na bagageira do veículo, misturado com outros alimentos comuns, referiu a alfândega.

O condutor do automóvel, de 46 anos, e um passageiro, de 40, foram detidos, acusados de tentativa de exportação de carga não declarada e deverão comparecer hoje num tribunal de Hong Kong, cidade vizinha de Macau.

A alfândega sublinhou que o contrabando está sujeito a uma multa máxima de dois milhões de dólares de Hong Kong (214 mil euros) e a uma pena de prisão que pode ir até sete anos.

Segundo a emissora pública RTHK, a força policial disse também, numa conferência de imprensa, que uma investigação está em curso e que a possibilidade de efetuar mais detenções "não está descartada".

A alfândega sublinhou que, se a prata tivesse entrado na China continental, os contrabandistas teriam conseguido escapar ao pagamento de cerca de 800 mil dólares de Hong Kong (86 mil euros) em taxas.

"Considerando a recente subida dos preços internacionais dos metais preciosos, particularmente da prata, existe um maior incentivo para os contrabandistas transportarem estes metais em busca de lucro", admitiu a força policial.

A alfândega reforçou o efetivo em várias fronteiras, para realizar inspeções aleatórias, "em resposta à recente subida dos preços dos metais preciosos e à proximidade do Ano Novo Lunar".

O Ano Novo Lunar é a maior migração anual do mundo, com centenas de milhões de pessoas a viajar só na China continental.

O preço da prata ultrapassou na quarta-feira os 119 dólares (99,6 euros) por onça (31,1 gramas), um novo máximo histórico, enquanto o ouro também fixou um novo recorde, 5.300 dólares (4.423 euros) por onça.

O preço dos metais preciosos foi impulsionado pela fraqueza do dólar norte-americano e antes da decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos de manter as taxas de juro.

Em março de 2025, a alfândega anunciou ter apreendido barras de ouro no valor de 110 milhões de dólares de Hong Kong (13,1 milhões de euros), no maior caso de contrabando de ouro alguma vez registado na região.