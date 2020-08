Horários pré-pandemia em Lisboa. Associação de Comerciantes apreensiva quanto à retoma

A Associação de Comerciantes da Baixa de Lisboa congratulou-se com a medida, mas mostra-se apreensiva quanto à retoma do comércio, devido à quebra do turismo e ao facto de muitos trabalhadores se encontrarem em teletrabalho ou lay-off, deixando a capital praticamente vazia.