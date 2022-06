Horto da Boavista no Porto fecha portas para naquele local nascer habitação privada

Em declarações à agência Lusa, Jorge Santos, proprietário do Horto da Boavista, esclareceu que o "contrato de arrendamento não foi renovado", por vontade do senhorio, e que, naquele local, situado na Avenida da Boavista e nas proximidades do Parque da Cidade, tencionam construir "habitação privada".

"Aquilo está situado numa zona nobre da cidade, numa zona cara onde há poder de compra", observou o proprietário, dizendo que lá não vai nascer "com certeza" um café ou salão de chá.

Jorge Santos, que há oito anos se tornou tornou proprietário daquele espaço, existente na cidade e "ponto de encontro de tanta gente há pelo menos 20 ou 25 anos", salientou que, neste momento, "não há volta a dar", até porque a "rentabilidade" do mercado imobiliário é diferente de um negócio que "vende plantas a dois euros".

Sem "volta a dar", as portas do horto fecharam-se a 30 de maio e, desde então, Jorge Santos tem estado à procura de outro espaço na cidade onde possa voltar a instalar as suas plantas.

"Estamos à procura de um novo espaço, mas está a ser difícil, porque não há espaços e os que há são a preços incomportáveis", afirmou, dizendo já ter procurado "ajuda" junto de algumas entidades, mas que não encontrou "recetividade".

"Na impossibilidade de arranjarmos um sítio para ir, a cidade não tem horto nenhum", lamentou.

E acrescentou, "o betão falou mais alto".

O terreno onde está inserido o horto encontra-se já como "Reservado" no site da imobiliária Re/max. Contactada pela Lusa, fonte desta imobiliária encaminhou para a consultora Predibisa, segundo a qual naquele local está prevista a construção de um "projeto residencial" e que o processo é "confidencial".