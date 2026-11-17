Segundo o INE, nos primeiros nove meses do ano, as dormidas de residentes aumentaram 2,5%, correspondendo a 20,3 milhões, enquanto as dos não residentes cresceram 1,1%, totalizando 45,7 milhões.

Esta evolução traduziu-se numa subida acumulada de 5,3% dos proveitos totais do setor até setembro, para 6.020,1 milhões de euros, e num incremento de 5,0% nos proveitos de aposento (apenas referentes às dormidas), para 4.649,2 milhões de euros.