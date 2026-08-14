Hóspedes no alojamento turístico sobem 2,1% para 15,1 milhões no 1.º semestre divulga INE

De acordo com as estatísticas da "Atividade Turística" do INE, "no primeiro semestre de 2026, a atividade dos estabelecimentos de alojamento turístico continuou a dar sinais de abrandamento, com 15,1 milhões de hóspedes (+2,1%) e 36,8 milhões de dormidas (+1,3%)".

Estes resultados traduziram-se em 3.148,3 milhões de euros de proveitos totais (+5,4%) e 2.371,1 milhões de euros de proveitos de aposento, apenas referentes às dormidas (+4,8%).

No mesmo período, as dormidas de residentes aumentaram 2,4%, para 10,9 milhões, enquanto as de não residentes cresceram 0,8%, totalizando 26,0 milhões.

Considerando apenas o segundo trimestre do ano, os proveitos totais do alojamento turístico cresceram 5,2% para 2.142 milhões de euros, com os hóspedes a aumentarem 2,3% para 9,4 milhões e as dormidas a subirem 1,2% para 23,3 milhões.

De abril a junho, os proveitos de aposento totalizaram 1.637,4 milhões de euros, mais 4,5% em termos homólogos, tendo abrandado o crescimento do rendimento médio quer por quarto disponível (RevPAR), quer por quarto ocupado (ADR): o primeiro aumentou 0,8% para 81,6 euros e o segundo subiu 2,4% para 130,2 euros (após terem crescido 1,5% e 3,1% no trimestre anterior, respetivamente).

No segundo trimestre, os mercados externos mantiveram-se predominantes, representando 71,9% do total de dormidas, com 16,7 milhões, mais 0,5% do que no segundo trimestre de 2025.

Já as dormidas de residentes aumentaram 3,2% para 6,5 milhões, acelerando o crescimento pela primeira vez desde o segundo trimestre do ano passado.