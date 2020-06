Hospitais de Coimbra negam desqualificação do Hospital dos Covões

"Os objetivos e os planos para o Hospital Geral não estão nem de longe nem de perto associados a qualquer desqualificação. Pelo contrário, há uma permanente qualificação e projetos para aquela unidade hospitalar, que é absolutamente essencial para a estratégia do CHUC como um todo", disse o responsável à agência Lusa.

Carlos Santos acompanhou na manhã de hoje uma visita de deputados de vários partidos àquela unidade, liderada pelo social-democrata Maló de Abreu, eleito por Coimbra, naquele que foi o seu primeiro ato público depois de assumir a liderança do centro hospitalar.

Os Covões são um "hospital de referência e vão continuar a ser, com uma aposta muito forte nos cuidados de ambulatório, seja cirúrgica, em consultas ou como hospital de dia", garantiu.

"Essa aposta é absolutamente essencial ao projeto e à estratégia do CHUC como um todo", referiu Carlos Santos, que disse ter transmitido uma mensagem de tranquilidade aos deputados, que pretende também estender à população e aos trabalhadores.

Segundo o presidente do conselho de administração do CHUC, "o que não é possível, nem aceitável, é que exista em duplicado e em espelho" todas as valências do lado do Hospital dos Covões nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

"Isso não é desejável, nem é isso que corresponde às necessidades da população. O Hospital Geral tem de ter uma unidade diferenciada e diferenciadora e é nessa aposta que o conselho de administração está comprometido", frisou.

Sobre a possibilidade da nova maternidade de Coimbra ser construído junto ao Hospital dos Covões, reclamada por vários quadrantes políticos da cidade, Carlos Santos referiu que a decisão é de natureza política e que o CHUC acatará a opção do Governo.

No entanto, o responsável sublinhou que todos os pareceres técnicos, clínicos e económicos apontam para que a localização preferencial seja no polo dos HUC.

A visita de um grupo de deputados ao Hospital dos Covões inseriu-se na discussão da petição que trata de "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade", que deu entrada na Assembleia da República no dia 01 de junho.