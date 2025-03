Hospitais privados atingem recorde de 131 unidades e 10,7 milhões de consultas em 2024

"O crescimento da atividade dos hospitais privados portugueses verificou-se em praticamente todas as áreas de intervenção, graças, em grande parte, ao esforço de investimento em novos equipamentos e no reforço da capacidade instalada do setor", segundo a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).

De acordo com os dados divulgados hoje pela APHP, foram investidos, em 2024, mais de 200 milhões de euros, um acréscimo de 18% face a 2023.

Os hospitais privados registaram um aumento de 3% no número episódios de urgência, que totalizaram 1,5 milhões, segundo os dados divulgados pelo presidente APHP, Óscar Gaspar, numa conferência de imprensa para apresentação do desempenho de 2024 da hospitalização privada.

"Em termos diários, estes dados refletem um setor em intensa atividade, com mais de 29 mil consultas e mais de 4 mil urgências realizadas, diariamente, em unidades privadas de saúde", salientou a associação.

O número de cirurgias realizadas nos hospitais privados também registou um aumento de 6%, somando 286.941 no final de 2024, "o que representa o maior registo de sempre da hospitalização privada nacional".

Do total de cirurgias efetuadas, apenas 5,5% foram abrangidas pelo programa de combate às listas de espera cirúrgicas do Serviço Nacional de Saúde (SIGIC).

"Assim, a contratualização pelo Estado de cirurgias ao setor privado atingiu, em 2024, o seu ponto mais baixo de sempre", realçou.

O presidente da associação assinalou que, apesar da tendência de queda da natalidade portuguesa, o número de partos realizados no privado aumentou perto de 5% face ao ano anterior, com 15.092 nascimentos.

Contudo, a área que maior crescimento registou nos indicadores de atividade dos hospitais privados portugueses foi a dos exames complementares de diagnóstico, com especial destaque para a ressonância magnética, com mais de meio milhão de exames efetuados, um aumento de 15% face a 2023.

Os raio-X (RX) cresceram também 12% face ao ano anterior, com 1,9 milhões de registos.

A APHP destacou que o inquérito anual à atividade dos seus membros registou "um crescimento significativo da capacidade e ação deste setor, que, em 2024, reforçou o seu papel na prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos".

"Na verdade, nunca os hospitais privados tiveram tanta atividade e serviram tantos portugueses como no ano passado", frisou.

Outro dos aspetos destacados na atividade dos hospitais privados nacionais diz respeito à chamada estratégia ESG (Environmental, Social and Governance), ou seja, a gestão para o desenvolvimento sustentável.

Entre as ações desenvolvidas neste âmbito está a criação de um parque solar fotovoltaico para obter energia 100% verde e a redução das emissões de CO2, a descarbonização nos blocos operatórios assente nos gases anestésicos ou o desenvolvimento de estratégias de redução dos consumos de água, luz, gás e comunicações face a 2023, que se saldou em poupanças de mais de 17%.

No âmbito da linha de apoio social, foram fornecidas diariamente mais de 400 sopas e outros alimentos a população em situação de vulnerabilidade socioeconómica e à promoção de rastreios oncológicos, cognitivos e nutricionais gratuitos.