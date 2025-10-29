Hospitais recebem ordem para cortar na despesa mesmo que atividade abrande

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde terá dito este mês aos líderes das unidades locais de saúde (ULS) que é preciso cortar na despesa dos hospitais do próximo ano.

Gonçalo Costa Martins - Antena 1 /
Foto: António Antunes - RTP

O jornal Público noticia esta quarta-feira que as ULS foram informadas de que terão de cortar dez por cento na rubrica de fornecimentos e serviços externos, como está definido na proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. Esta será uma forma de compensar o aumento de cinco por cento na despesa com pessoal.

A indicação foi deixada, segundo o Público, na terceira edição da Assembleia de Gestores do SNS, que aconteceu no Hospital de Santarém no dia 14 de outubro.Fontes hospitalares anteveem que o próximo ano seja difícil do ponto de vista orçamental e que a produção dos hospitais não ultrapasse a deste ano.


As despesas com fornecimentos e serviços externos incluem medicamentos, material clínico, tarefeiros e produção adicional, ou seja, consultas e cirurgias adicionais que são feitas para combater listas de espera.

A direção do SNS, contactada pelo Público, diz que não comenta reuniões internas.
