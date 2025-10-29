Economia
Hospitais recebem ordem para cortar na despesa mesmo que atividade abrande
A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde terá dito este mês aos líderes das unidades locais de saúde (ULS) que é preciso cortar na despesa dos hospitais do próximo ano.
A indicação foi deixada, segundo o Público, na terceira edição da Assembleia de Gestores do SNS, que aconteceu no Hospital de Santarém no dia 14 de outubro.Fontes hospitalares anteveem que o próximo ano seja difícil do ponto de vista orçamental e que a produção dos hospitais não ultrapasse a deste ano.
As despesas com fornecimentos e serviços externos incluem medicamentos, material clínico, tarefeiros e produção adicional, ou seja, consultas e cirurgias adicionais que são feitas para combater listas de espera.
A direção do SNS, contactada pelo Público, diz que não comenta reuniões internas.