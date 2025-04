Hospital S. João recupera totalidade energética

"Temos, a partir de agora, energia em pleno da rede", lê-se na mensagem enviada pelas 21:02.

O hospital ativou ao início da tarde de hoje o plano de contingência e suspendeu a atividade programada e não prioritária, alertando que "a capacidade de resposta dos geradores" estava "dependente da gestão do combustível disponível".

"Na sequência do apagão que afeta o país inteiro, foi ativado o plano de contingência do hospital São João, com ativação dos geradores de emergência para alimentar áreas prioritárias, como o bloco operatório para intervenções cirúrgicas urgentes e a Unidade de Cuidados Intensivos", descreveu à Lusa fonte oficial.

Desta forma, segundo a mesma fonte, foi assegurada "a atividade clínica urgente e emergente", ao mesmo tempo que foi suspensa "a atividade programada e toda a atividade não prioritária".

Em causa estava "uma lógica de otimização dos recursos disponíveis, pelo superior interesse dos nossos doentes", refere o hospital, assinalando que "a capacidade de resposta dos geradores" dependia da "gestão do combustível disponível", acrescentou.

Uma falha de eletricidade afetou hoje, a partir das 11:30, várias cidades de norte a sul do país.