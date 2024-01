Hotéis algarvios vão ter de aplicar medidas para poupar água

As medidas a adotar vão fazer parte de um selo de eficiência hídrica, atribuído na sequência das medidas do Governo, que preveem uma redução no consumo de água de 25 por cento na agricultura e 15 por cento no setor urbano e no turismo.O presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, explica à Antena 1 que no sector hoteleiro vão ser implementados sistemas mais eficazes na gestão da água, quer nos alojamentos, quer a nível de espaços exteriores.