Hotéis e restaurantes algarvios sobrevivem graças a trabalho migrante

Nuno Patrício - RTP

Na véspera do debate do Estado da Nação, a Antena 1 procura apurar o papel da mão-de-obra estrangeira na economia nacional. Um dos exemplos está no Algarve, onde os hotéis e restaurantes sobrevivem graças aos trabalhadores imigrantes: em alguns negócios já representam metade do efetivo.