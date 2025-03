Hotel Mundial investe 20 milhões de euros na renovação do edifício

O diretor-geral de operações do grupo PHC Hotels, Miguel Andrade, disse hoje, em Lisboa, num encontro com jornalistas, que o Hotel Mundial atingiu uma taxa de ocupação de 83% em 2024 enquanto renovava o `lobby` e o bar.

Miguel Andrade avançou ainda que irão renovar o primeiro piso do hotel para atender a reuniões e eventos corporativos numa aposta de entrada nesse mercado com a implementação de oito salas de reuniões.

De acordo com o diretor, a questão do preço da energia fez com que o hotel tivesse que implementar medidas de contenção, contudo ainda houve um aumento na ordem dos 10% dos custos energéticos.

O grupo conta com cerca de 450 colaboradores e iniciou um programa de formação em parceria com a Universidade Nova de Lisboa para dar competências aos trabalhadores, tendo em conta que o grupo admite ter uma taxa de retenção de profissionais na ordem dos 67%.

Miguel Andrade afirmou ainda que "não há ninguém a receber o salário mínimo nacional" no Hotel Mundial.

O diretor abordou ainda a questão da inteligência artificial (IA), admitindo que esta não pode substituir o trabalho dos profissionais da hotelaria.