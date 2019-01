Hovione instala nova unidade no Seixal e cria "centenas" de postos de trabalho

Lusa28 Jan, 2019, 16:11 / atualizado em 28 Jan, 2019, 18:11 | Economia

"O investimento que realizamos e que hoje anunciamos, a compra de um terreno de 44 hectares, e que visa a instalação de uma nova unidade no concelho do Seixal, é reflexo e consequência do crescimento sustentado da Hovione e da aposta em Portugal como base de crescimento", explicou o Guy Villax, CEO da empresa, sem divulgar o investimento que será feito.

A multinacional portuguesa tem sede em Loures, no distrito de Lisboa, está presente na Irlanda, EUA e Macau, e agora vai abrir uma nova unidade no Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Seixal.

O responsável falava numa apresentação do projeto, que decorreu na Câmara Municipal do Seixal, onde realçou que este investimento "é muito mais do que uma fábrica" e, se as condições o permitirem, vai criar "centenas" de postos de trabalho qualificados.

"Ao longo dos próximos anos vamos criar centenas de postos de trabalho que exigem qualificações e especialização, onde o conhecimento ganha escala industrial e contribui para melhorar os cuidados de saúde pelo mundo inteiro através da introdução de medicamentos inovadores", frisou.

De acordo com Guy Villax, a mão-de-obra jovem e qualificada e a localização privilegiada foram os motivos que levaram à escolha do Seixal para a localização da nova unidade industrial.

"E porque razão escolher o Seixal? Além das razões já aqui invocadas, a mão-de-obra jovem e altamente qualificada e especializada, acreditamos no Seixal devido à sua localização privilegiada, servida por uma múltipla rede de transportes, a 30 minutos dos aeroportos, tanto os atuais como o planeado e com universidades e institutos politécnicos nas imediações, que garantem a proximidade a instituições de ensino de renome", afirmou.

"Estamos a investir num dos mais jovens concelhos de Portugal, numa zona onde a indústria tem tradições enraizadas e é parte da história do nosso país", acrescentou o CEO da empresa.

O responsável não revelou qual o investimento nesta nova unidade, mas deixou a promessa de ajudar a "fazer crescer o Seixal ao longo das próximas décadas", como um polo assente no conhecimento e a "exportar para o mundo novos medicamentos que melhoram a saúde de milhões de pessoas".

Contudo, Guy Villax alertou que o investimento "não se realizará de um dia para o outro", uma vez que dependem "das circunstâncias do mercado" e porque é necessário acautelar os interesses dos acionistas e dos cerca de 1.700 trabalhadores da multinacional.

Para o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos (CDU), a instalação de uma nova unidade industrial no concelho corresponde à sua visão de "desenvolvimento".

"Na nossa perspetiva, o reforço da matriz industrial no concelho corresponde não só à garantia de fixação de população no município, como ao necessário contributo para a produção nacional. Esta nova unidade, pela sua dimensão, nível tecnológico e especialização poderá significar o início de um novo ciclo no concelho do Seixal, sendo o incremento na indústria fundamental para o desenvolvimento da região e do país", frisou.

Já o presidente da Baía do Tejo, Jacinto Pereira, referiu que este projeto poderá "ser uma âncora" para novos investimentos de muitas empresas que poderão contribuir para a dinamização do tecido social e dos territórios da Lisbon South Bay (Seixal, Barreiro e Almada).