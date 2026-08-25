Hyundai Motor chega a acordo salarial com sindicato após múltiplas greves

"Concordámos em aumentar o salário base mensal em 100 mil won [62 euros] e pagar um bónus equivalente a quatro meses de salário", disse o sindicato, em comunicado, na noite de segunda-feira.

O sindicato exigia um aumento mensal de 149.600 wons (96 euros) e uma bonificação equivalente a 30% do lucro líquido de 2025. A empresa oferecia inicialmente 89 mil wons (58 euros) mais por mês, incentivos adicionais e 15 ações por trabalhador.

O sindicato acrescentou que as duas partes concordaram ainda que o futuro aumento da idade da reforma será acompanhado pela remoção do teto salarial no final da carreira.

O parlamento da Coreia do Sul, país em pleno envelhecimento da população, está a analisar uma proposta para elevar a idade legal de reforma dos atuais 60 anos para 65 anos.

Na sexta-feira, cerca de 40 mil funcionários - segundo o sindicato - da Hyundai Motor paralisaram as atividades durante um dia inteiro, a primeira greve deste tipo em dez anos, depois do fracasso das negociações sobre salários e pensões.

Novas paralisações de quatro horas estavam agendadas para hoje e terça-feira, mas foram adiadas após o retomar das negociações salariais, que resultaram num acordo.

O acordo alcançado com a administração da Hyundai Motor tem ainda de ser aprovado por votação dos membros do sindicato, em 31 de agosto.

"Elogiamos o empenho dos nossos colaboradores e agradecemos os esforços das nossas equipas de negociação, que levaram a este acordo de princípio", disse um porta-voz do sindicato à agência de notícias France-Presse.

As duas partes concordaram ainda em partilhar de forma transparente o progresso em novos negócios e tecnologias e em responder conjuntamente à transformação industrial, de acordo com a agência de notícias local Yonhap.

O sindicato exigia garantias de emprego face à futura introdução de robots e inteligência artificial nas fábricas, uma questão ligada ao possível uso do humanoide Atlas, desenvolvido pela Boston Dynamics, filial norte-americana da Hyundai, segundo relatório da federação metalúrgica KMWU.

De acordo com cálculos da agência de notícias sul-coreana Newsis, o conflito laboral, que se arrastava há meses e foi marcado por várias paralisações, custou à empresa o equivalente a 2,3 biliões de won (1,37 mil milhões de euros).