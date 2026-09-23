IA oferece soluções de eficiência energética, mas é ela mesmo um super consumidor

Uma mitigação que o especialista em macroeconomia da Universidade do Porto, João Loureiro, num comentário à RTP Antena 1, refere que o uso desta tecnologia aumenta a eficácia em muitas atividades económicas, que “por via deste efeito a IA poderá estar a atenuar o que é o impacto negativo de outros motivos, que bem conhecemos.”





Um data center de IA é uma instalação que acolhe infraestruturas de tecnologia de informação (TI) específicas necessárias para treinar, implementar e disponibilizar aplicações e serviços de IA. Estes centros de dados usam arquiteturas avançadas de computação, rede e armazenamento e recursos de energia, bem como de refrigeração para os servidores poderem efetuar o processamento dos dados.





Mas ao mesmo tempo o uso e o constante aumento de aglomerados electrónicos e o uso de gigantescos servidores - data center - para a expansão da Inteligência Artificial representa um problema,Uma questão que para o antigo ministro do ambiente Matos Fernandes temos de ser cautelosos em relação ao desenvolvimento dos centros de dados - necessários ao crescimento da Inteligência Artificial, que podem trazer no futuro novos desequilíbrios.Apesar dos cuidados o antigo governante afirma que com o paradigma atual a transição energética vai ter de ser uma realidade.