IAG poderá desistir da aquisição da TAP

A International Airlines Group (IAG), proprietária da British Airways, poderá desistir da corrida à privatização da TAP. A informação está a ser avançada esta sexta-feira pela Bloomberg News, que cita fontes familiarizadas com o assunto.





“A dona da British Airways está inclinada a desistir da compra de uma participação na transportadora estatal depois de concluir que o plano de Portugal de vender apenas uma minoria não vai ao encontro da estratégia do grupo”, escreve a Bloomberg, citando fontes.





Portugal relançou a privatização da TAP, há muito adiada, em julho do ano passado, com o objetivo de vender uma participação de 49,9 por cento. O Governo português convidou as três partes a apresentarem ofertas não vinculativas no início de janeiro.







Segundo a agência de notícias, ainda não foi tomada uma decisão final e não está afastada a possibilidade de a IAG avançar com uma oferta não vinculativa até ao prazo de 2 de abril, escolhendo depois não avançar com o negócio.





A IAG anunciou em novembro que tinha interesse em adquirir uma participação minoritária na companhia aérea, juntando-se às rivais europeias Air France-KLM e à alemã Lufthansa, que também tinham manifestado interesse na privatização da TAP.

