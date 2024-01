Iberdrola com projeto de quase 427ME em Sines para produzir amoníaco verde

O processo de licenciamento ambiental está a decorrer desde 11 de dezembro de 2023, tendo a empresa apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), esta segunda-feira, uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), cuja consulta pública decorre até ao dia 26 deste mês, no portal Participa.

O projeto, designado "Green Ammonia Express Sines", tem como objetivo implementar na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), gerida pela Aicep Global Parques, um estabelecimento industrial que permitirá a criação de uma cadeia de produção de amoníaco verde, em larga escala, a partir de hidrogénio verde.

De acordo com a proposta, consultada hoje pela agência Lusa no portal Participa, está prevista a construção de "duas unidades principais", sendo uma para "a produção de hidrogénio verde, que inclui a desmineralização da água bruta, e uma segunda de síntese de amoníaco verde, que inclui a separação do ar".

A instalação industrial irá ocupar uma "área de cerca de 21 hectares" e terá capacidade para "uma produção anual instalada na ordem de 95 mil toneladas de amoníaco verde a partir de eletrolisadores com 137 MW" (megawatts).

Contactada pela agência Lusa, a empresa explicou hoje que a construção do projeto, caso este seja aprovado, vai arrancar em "meados de 2025", prevendo---se o início "da operação para 2027".

Este investimento, que obteve em maio de 2023 a classificação de Projeto de Interesse Nacional (PIN), prevê a criação de "mais de meia centena de postos de trabalho", indicou à Lusa a empresa.

"Com uma solução integrada, que combina um inovador sistema híbrido de produção de hidrogénio verde e um sistema autossustentável de produção de amoníaco verde, o `Green Ammonia Express Sines` permitirá a substituição de processos que recorrem a combustíveis fósseis para a produção de diferentes tipologias de produtos químicos, como bioprodutos e fertilizantes, diminuindo o impacto ambiental destas atividades", sublinhou.

A Iberdrola afiançou que "o projeto permite posicionar Portugal num contexto da transição climática e da economia verde, contribuindo, simultaneamente, para o cumprimento das metas indicadas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e no Pacto Ecológico Europeu".

De acordo com a proposta em consulta pública, a localização da unidade de produção industrial na ZILS e a proximidade ao Porto de Sines vai permitir que seja o Terminal de Granéis Líquidos a base para as possíveis diferentes cadeias de distribuição.

O amoníaco será transportado "através de `pipeline`, a construir na esteira de tubagens existente e os barcos carregados através de um braço de carga dedicado" e a "instalação industrial será alimentada através de uma linha elétrica a construir com origem na Subestação da REN" em Sines, é referido no documento.

"O amoníaco verde liquefeito será conduzido ao Porto de Sines" e exportado, através do Terminal de Granéis Líquidos, "por via marítima com destino a instalações onde será utilizado na produção de fertilizantes agrícolas e de outros produtos químicos de valor acrescentado, como os bioprodutos" substituindo os processos que recorrem a combustíveis fósseis.

Segundo o documento submetido à APA, está "previsto o armazenamento intermédio de 2,5 toneladas de hidrogénio verde na fábrica e de 20 mil toneladas de amoníaco na área portuária, cuja localização dos tanques de armazenagem será definida com base do estudo que está a ser desenvolvido sendo, a partir destes, carregados os navios".