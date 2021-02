Iberdrola, GoldEnergy e EDP Comercial com ofertas de eletricidade mais competitivas (ERSE)

A conclusão resulta da análise feita pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) às novas ofertas do mercado liberalizado de eletricidade para o segmento dos consumidores domésticos, após as atualizações feitas pelos comercializadores em janeiro de 2021, em função das tarifas de acesso às redes fixadas pelo regulador no início de cada ano.

A análise avaliou, com base na opção horária simples e incluindo serviços adicionais, as novas ofertas mais competitivas de cada comercializador para os consumidores tipo 1, 2 e 3 do simulador de preços de energia da ERSE, ou seja, casal sem filhos (potência contratada de 3,45 kVA [Kilovoltampere] e consumo anual de 1.900 kWh [quilowatts-hora]), casal com dois filhos (potência de 6,9 kVA e consumo anual de 5.000 kWh) e casal com quatro filhos (potência de 13,8 kVA e consumo anual de 10.900 kWh).

"Esta análise permite perceber como comparam as novas ofertas comerciais em mercado, em termos percentuais, face à tarifa regulada integralmente fixada pela ERSE, a qual, para 2021, apresentou uma redução de -0,6% pelo efeito conjugado do acréscimo da tarifa de acesso às redes e da redução da tarifa de energia", explica a ERSE.

Assim, no caso do consumidor tipo 1 (casal sem filhos), há 12 comercializadores que apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada, destacando-se a Iberdrola com a oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal, seguida da Endesa e da Galp Power.

De acordo com o regulador, o Plano Outono-Inverno da Iberdrola prevê um valor de 31,40 euros/mês, equivalente a um desconto de 13% e uma poupança mensal de 4,7 euros face à tarifa regulada.

Logo de seguida posiciona-se a Endesa (Tarifas Simples), com valores mensais de 32,6 euros, e a Galp Power (Casa e Continente Eletricidade Verde FE+DD), com 32,8 euros, sendo que "estas duas últimas ofertas apresentam, comparativamente à tarifa regulada, descontos de 9% e poupanças mensais de 3,5 euros e de 3,3 euros, respetivamente".

Já no caso do consumidor tipo 2 (casal com 2 filhos), 14 comercializadores apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada, sendo a oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal apresentada pela GoldEnergy (Monoeletrico ACP 2021) com um valor de 81,3 euros/mês, equivalente a um desconto de 9% e uma poupança mensal de 8,4 euros face à tarifa regulada.

Seguem-se a EDP Comercial (Eletricidade Desconto de Amigo CC+DD+FE) e a Iberdrola (Plano Outono-Inverno), com valores mensais de 81,6 euros e 83,7 euros, equivalendo a descontos comparativamente à tarifa regulada de 9% e 7% e poupanças mensais de 8,1 euros e seis euros, respetivamente.

Para o consumidor tipo 3 (casal com quatro filhos), entre os 16 comercializadores que apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada, destaca-se a oferta comercial da EDP Comercial (Eletricidade -- Desconto Amigo), com um valor de 173,6 euros/mês, equivalente a um desconto de 10% e uma poupança mensal de 18,8 euros face à tarifa regulada.

A segunda fatura mais competitiva neste segmento é da Goldenergy (Monoeletrico ACP 2021), com um valor mensal de 175,9 euros, um desconto de 9% face à tarifa regulada e uma poupança mensal de 16,5 euros, e a terceira é disponibilizada pela Iberdrola (Plano Outono-Inverno), com um custo mensal de 181,2 euros, um desconto de 6% e uma poupança de 11,2 euros.

No comunicado hoje divulgado, a ERSE aconselha os consumidores a verificarem nas faturas se o valor que pagam é maior ou menor que o do mercado regulado e a consultarem e compararem as novas ofertas de mercado no sentido de, "caso sejam mais favoráveis que os seus contratos históricos, contratar[em] uma nova oferta/comercializador".