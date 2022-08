Ibersol acorda venda dos Burger King em Portugal e Espanha e estima mais-valia de 160 ME

Num comunicado enviado na terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol afirma que celebrou um contrato de compra e venda de ações respeitantes à alienação à BK Portugal e Burger King Spain das ações representativas da totalidade do capital social respetivamente da Iberking e da Lurca, empresas que operam os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha.

"O preço corresponderá a um `enterprise value` [valor de mercado da empresa] de 259,7 milhões de euros, numa base `cash and debt free`, estando parte do preço (no valor de 15,5 milhões de euros) sujeita à verificação de condições relacionadas com a evolução do EBITDA e ou gerações de `cash flows`", acrescenta a empresa.

No comunicado, a Ibersol precisa que, pressupondo que "o valor máximo do preço é integralmente recebido", a mais mais-valia esperada para as contas consolidadas da Ibersol é de aproximadamente 160 milhões de euros.

A Ibersol adianta que "no âmbito desta transação e considerado no referido `enterprise value`, prevê-se igualmente a transferência por parte de entidades do Grupo Ibersol de alguns ativos para o perímetro da transação no valor de 6,6 milhões de euros, bem como a transferência de alguns ativos imobiliários detidos pela Iberking para outras entidades do Grupo Ibersol, no valor global de 8,4 milhões de euros.

A empresa sublinha também que a conclusão desta alienação fica "sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas, entre as quais a não oposição da Autoridade da Concorrência".