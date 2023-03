Ibersol volta a integrar principal índice da bolsa portuguesa em 20 de março

A empresa foi excluída do PSI há cerca de um ano, depois das alterações que reduziram o índice a 15 empresas nessa altura, tendo saído, nessa altura, quatro cotadas.

O PSI passará, assim, a contar com 16 cotadas.

As revisões do PSI ocorrem trimestralmente em junho, setembro e dezembro, sendo a revisão anual em março, recordou a Euronext.

O PSI (Portugal Stock Index) arrancou em março de 2022, com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Nessa altura, as quatro empresas que integravam o PSI20 e não entraram no novo índice foram a Novabase, a Pharol, a Ramada e a Ibersol.

As principais diferenças do novo índice em relação ao antecessor PSI20 passavam por deixar de ter obrigatoriamente pelo menos 18 empresas cotadas e o limite inferior do `free float` da capitalização bolsista (valor de mercado das ações de uma empresa que estão efetivamente em circulação) das empresas constituintes ter subido para 100 milhões de euros.

Quando, em agosto de 2021, a Euronext anunciou a criação do novo índice de referência da bolsa de Lisboa afirmou que "a metodologia do índice também seria ajustada para melhorar a liquidez e a eficiência do índice e para melhor responder às necessidades dos utilizadores".

Estas mudanças surgiram depois de "um amplo processo de consulta pública", incluindo utilizadores portugueses e internacionais do índice e pretendem "melhorar a sua atratividade e qualidade", referiu a Euronext na altura.

Além de Lisboa, a Euronext gere vários mercados bolsistas europeus, como Paris, Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Oslo e Milão.