Idanha-a-Nova cria linhas de apoio para famílias, IPSS e empresas

"A medida resultou de reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil, que reuniu em versão restrita com as juntas de freguesia, GNR, bombeiros voluntários, centro de saúde e Câmara de Idanha-a-Nova", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Na sequência da evolução do novo coronavírus (Covid-19), o município de Idanha-a-Nova criou três linhas de apoio para as famílias, para as IPSS e para as atividades económicas do concelho.

A Linha de Apoio Psicossocial (966 032 484) tem uma equipa de cinco psicólogos para apoiar as famílias e munícipes em termos psicológicos e sociais, no sentido prestar esclarecimentos e fazer acompanhamento das necessidades básicas que as mesmas possam ter como, por exemplo, medicamentos, alimentos, transportes, cuidados de saúde, apoio psicológico, entre outros.

Já a Linha de Apoio às IPSS (277 200 570) e a Linha de Apoio às atividades económicas destinada a cafés, bares, lojas, restauração, hotelaria, entre outros (277 200 570), visam dar apoio técnico.

Na reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil foi ainda decidido criar uma subcomissão para acompanhamento da situação epidemiológica do Covid-19 no concelho de Idanha-a-Nova, constituída por diversas entidades locais.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram