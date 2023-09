Idanha-a-Nova vence Prémio Europeu de Produção Biológica 2023

Foram distinguidos com um Prémio UE [União Europeia] de Produção Biológica um bio distrito, uma região e uma cidade, que são respetivamente Idanha-a-Nova, em Portugal, Burgenland, na Áustria, e Viena também na Áustria", referiu, em comunicado, o Comité das Regiões Europeu.

Entre os projetos inovadores promovidos pela ecorregião, encontra-se o Idanha Green Valley Food Lab - Incubadora de Empresas de Base Rural, a funcionar em 800 hectares, que são explorados por 55 empresas, das quais mais de 90% em modo de produção biológico, o que permitiu criar a maior área de produção de mirtilos da Europa.

Idanha-a-Nova foi o primeiro município português a integrar a Rede Internacional Biorregiões, cujo objetivo passa pela implantação de uma estratégia de desenvolvimento sustentado no território.

Um júri composto por representantes do executivo da UE e do Comité das Regiões Europeu selecionou o município português de Idanha-a-Nova "como o melhor distrito biológico da Europa".

Idanha-a-Nova, que ganhou o prémio de melhor bio distrito biológico, "é a ecorregião portuguesa com a maior área agrícola de agricultura biológica e tem vindo a apoiar projetos que reforçam as cadeias de abastecimento curtas e aumentam a oferta de produtos biológicos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do território".

Os prémios são organizados conjuntamente pela CE, Comité Económico e Social Europeu, Comité das Regiões Europeu e conta com o apoio do Parlamento Europeu e do Conselho.

A biorregião de Idanha-a-Nova esteve também em 2022 entre as três finalistas aos Prémios da União Europeia para a Produção Biológica.

É coordenada pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, em parceria com a Câmara Municipal, que têm trabalhado na transição para sistemas alimentares mais saudáveis, sustentáveis e inclusivos.

As biorregiões são territórios onde agricultores, cidadãos, escolas, operadores turísticos, associações e o poder local estabelecem uma parceria para a gestão sustentável dos recursos locais.

Nesse contexto, a biorregião de Idanha-a-Nova é considerada uma referência a nível nacional e internacional, devido às ações e práticas inovadoras implementadas.

A agricultura biológica é uma das histórias de sucesso da agricultura da UE.

Representa um setor atrativo para os agricultores da UE, trazendo benefícios ambientais, económicos e sociais.

A percentagem de terras agrícolas da UE dedicadas à agricultura biológica já aumentou mais de 50% no período de 2012-2020, com um aumento anual de 5,7%.

"Infelizmente, esta tendência positiva tendeu a diminuir nos últimos anos, devido a uma quebra no consumo", lê-se na nota.

O sistema de prémios biológicos da UE inclui sete categorias e oito prémios individuais que reconhecem projetos excelentes, inovadores, sustentáveis e inspiradores que produzem um verdadeiro valor acrescentado para a produção e o consumo biológicos.