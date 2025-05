IGCP adia leilão de Bilhetes do Tesouro devido a problemas técnicos na Bloomberg

"O leilão de BT hoje planeado para as 10:30 foi adiado uma hora para as 11:30, ou até o problema estar resolvido", lê-se numa nota nota no `site` da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

O IGCP anunciou para hoje dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade a seis e a 12 meses e um montante de até 1.500 milhões de euros.

O IGCP vai realizar, "pelas 10:30 horas, dois leilões das linhas de BT com maturidades em 21 de novembro de 2025 e 22 de maio de 2026", indicou a agência na semana passada, em comunicado.

O montante indicativo global é entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.