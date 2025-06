IGCP coloca 1.167 ME a dez e a 29 anos às taxas de 3,003% e 3,785%

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, em OT com vencimento em 12 de outubro de 2035 (dez anos) foram colocados 677 milhões de euros, à taxa média de 3,003%, inferior à verificada no último leilão comparável, e a procura atingiu 1.212 milhões de euros, 1,212 vezes o montante colocado.

Já em OT com vencimento em 12 de junho de 2054 (29 anos) foram colocados 490 milhões de euros, à taxa média de 3,785% e a procura atingiu 1.171 milhões de euros, 2,39 vezes o montante colocado.

O montante indicativo global era entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros, pelo que não foi colocado o montante máximo esperado.

No mais recente leilão de OT a 10 anos, em 12 de março, o IGCP colocou 563 milhões de euros em "OT 3% 15Jun2035" à taxa de juro de 3,381% e a procura atingiu 1.119 milhões de euros, 1,99 vezes o montante colocado.

E em 12 de fevereiro, o IGCP colocou 491 milhões de euros em "OT 1% - 12Abr2052" (cerca de 27 anos) à taxa de juro de 3,433% e a procura foi de 848 milhões de euros, 1,73 vezes o montante colocado.

Em OT a 29 anos, o IGCP não realizou qualquer leilão este ano.