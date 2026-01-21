IGCP coloca 1.250 ME em dívida a 12 meses à taxa de juro média de 2,026%

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.913 milhões de euros, 2,33 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,993%.

Os BT hoje leiloados vencem em 22 de janeiro de 2027.

O IGCP tinha anunciado para hoje a realização de um leilão de BT, o segundo deste ano, a 12 meses com um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Em 07 de janeiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros, máximo do montante indicativo, em Bilhetes do Tesouro a 10 meses à taxa de juro média de 1,990%. A procura atingiu 2.107 milhões de euros, 1,69 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 98,289%.

Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.

No seu `site`, o IGCP explica que a colocação de Bilhetes do Tesouro no mercado primário de dívida "é assegurada por um grupo de bancos reconhecido pelo IGCP, designado por Especialistas em Bilhetes do Tesouro (EBT) e realizada principalmente através de leilões do tesouro" que são comunicados ao mercado.