IGCP coloca 1.283 milhões em dívida a dez e 26 anos a cerca de 3,9% e 4,3%

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a 10 anos foram colocados 769 milhões de euros em `OT 3,25% 17Jun2036` à taxa de 3,897%.

A procura cifrou-se em 1.243 milhões de euros, 1,62 vezes o montante colocado.

No prazo de 26 anos, o IGCP colocou 514 milhões de euros à taxa de juro de 4,316% e a procura cifrou-se em 904 milhões de euros, 1,76 vezes a oferta.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública tinha anunciado para hoje dois leilões de OT com maturidades em em 13 de junho de 2036 (nove anos e oito meses) e 12 de abril de 2052 (25 anos e seis meses), com um montante indicativo global de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.