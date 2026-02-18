IGCP coloca 1.750 ME em dívida a nove e a 11 meses a 2,013% e 2,015%

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, em BT com vencimento em 20 de novembro de 2026 (nove meses) foram colocados 875 milhões de euros, à taxa média de 2,013%, e a procura atingiu 2.092 milhões de euros, 2,39 vezes o montante colocado.

Já em BT com vencimento em 22 de janeiro de 2027 (11 meses) foram colocados 875 milhões de euros, à taxa média de 2,015% e a procura atingiu 2.152 milhões de euros, 2,46 vezes o montante colocado.

O montante indicativo global destes dois leilões de BT era de entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.

No último leilão destes títulos, em 21 de janeiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros, máximo do montante indicativo, em Bilhetes do Tesouro a 12 meses à taxa de juro média de 2,026%.

Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto-prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento de forma mais ágil na gestão de tesouraria.