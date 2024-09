IGCP coloca 750 ME em dívida a seis e 12 meses a taxas de juro mais baixas

Nestes dois leilões, o montante colocado corresponde ao limite mínimo do montante indicativo e a taxa de juro média desceu a seis e a 12 meses face aos anteriores leilões comparáveis, realizados em 15 de maio.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, no prazo de seis meses, foram colocados 250 milhões de euros à taxa de juro média de 3,161%, inferior à taxa verificada no último leilão comparável, em 15 de maio (3,631%) e a procura atingiu 1.180 milhões de euros, 4,7 vezes o montante colocado.

A 12 meses, Portugal colocou hoje 500 milhões de euros à taxa média de 2,794%, também mais baixa que a registada no anterior leilão de BT com esta maturidade realizado também em 15 de maio (3,451%). A procura totalizou 1.645 milhões de euros, 3,29 vezes o montante colocado.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado a realização de dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) com vencimento em 21 de março de 2025 (seis meses) e em 19 de setembro de 2025 (12 meses) e com um montante indicativo entre 750 e 1.000 milhões de euros.

Nos anteriores leilões comparáveis destas maturidades, em 15 de maio, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante mínimo indicativo, em Bilhetes do Tesouro a seis e a 12 meses a taxas de juros médias de 3,631% e 3,451%, respetivamente.