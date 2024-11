IL votará contra aumento de pensões e acusa PS e Chega de criarem dificuldades ao país

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à `Lisboa Games Week`, na Feira Internacional de Lisboa, Rui Rocha garantiu que esta não é uma posição do partido "contrária aos pensionistas", mas que a IL se opõe à subida estrutural das pensões por acreditar que estas "devem subir porque o país cresce economicamente".

"O foco deve estar no crescimento económico, para que a fórmula das pensões reproduza esse crescimento económico e não em subidas adicionais, para além daquilo que está previsto na lei, estruturais, que obrigam depois o país a aumentar a sua despesa. Portanto, eu penso que é uma má decisão do PS e é uma má decisão do Chega de viabilizar", disse.

Rui Rocha acrescentou que os dois partidos estão "mais uma vez juntos a criar dificuldades futuras ao país e não a resolver o problema das baixas pensões pela via que é desejável", isto é, "aumentando o crescimento económico e diminuindo os impostos". O Chega anunciou esta quarta-feira que se vai abster na votação da proposta do PS para aumentar as pensões em 1,25 pontos percentuais, além da atualização prevista na lei, permitindo a sua aprovação se os partidos da esquerda votarem a favor.

Esta manhã, o PCP já garantiu que não irá inviabilizar qualquer aumento extraordinário das pensões, mas desafiou o PS a clarificar se também vai acompanhar a proposta dos comunistas que propõe um aumento de 5%.

Nesta que foi uma visita a um evento centrado nos videojogos, o líder da IL sublinhou ainda as propostas do partido no sentido de regulamentar e reconhecer os `e-games` em Portugal.

"É uma indústria em crescimento, por exemplo, o desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento de aplicações relativas aos jogos, o desenvolvimento de toda a área tecnológica, que pode ter esta área também como teste para depois desenvolver soluções próprias para a vida de todos", argumentou.