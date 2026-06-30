Imigração de fora da OCDE é motor do crescimento do PIB por trabalhador

"A imigração de mão-de-obra altamente qualificada, em particular, está associada a uma acumulação mais robusta de capital humano, a um crescimento mais acelerado da produtividade total dos fatores (PTF) e a uma maior intensificação do capital", lê-se no artigo divulgado no âmbito do Fórum BCE, que decorre em Sintra, Portugal.



O estudo sobre "o impacto da imigração na população, na produtividade do trabalho, nos investimentos e na PTF nos países da OCDE" conclui que a "imigração proveniente de países não pertencentes à OCDE tem sido um importante motor do crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] por trabalhador, principalmente através de um maior nível de investimento".



Além disso, "choques e surtos positivos de imigração, bem como políticas migratórias mais abertas, também estão associados a um melhor desempenho económico", indica o artigo, elaborado por Giovanni Peri, professor na Universidade da Califórnia em Davis, em conjunto com Gaetano Basso e Mitali R. Mathur.



A imigração, as políticas abertas e os choques e surtos migratórios "apresentaram um poder preditivo positivo e (frequentemente) significativo sobre o crescimento contemporâneo e futuro da produtividade do trabalho, da PTF , do capital humano e, especialmente, do investimento", indica o artigo, que observa que as mudanças demográficas da população nativa não apresentam tal associação.



Este estudo foi feito com base num conjunto de dados sobre as taxas de imigração líquida de todas as origens para os países da OCDE no período de 1990 a 2024.



Segundo estes dados, a maior parte do aumento da imigração líquida provinha de países não pertencentes à OCDE e era composta, em grande medida, por indivíduos altamente qualificados.



A análise mostrou que as economias da OCDE --- e, entre elas, as europeias --- provavelmente "beneficiaram da imigração proveniente de países fora da OCDE no período de 1990 a 2024 em termos de crescimento da produtividade do trabalho".



Numa estimativa a partir dos dados, os autores apontam que em Espanha, neste período, até um terço do crescimento real do PIB por trabalhador pode estar associado ao fluxo de imigrantes.



O Fórum é um evento anual organizado pelo Banco Central Europeu e realizado em Sintra, que reúne governadores de bancos centrais, académicos e representantes do mercado financeiro.



Este ano, tem como tema "Moldar o futuro da Europa: inovação, crescimento e estabilidade" e decorre de 29 de junho a 1 de julho.