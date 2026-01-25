Economia
Conversa Capital
Imigração: via verde instituída pelo Governo ainda não trouxe "nenhum" trabalhador para o setor, revela Associação de Hotelaria de Portugal
A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) defende o regresso da manifestação de interesse à hotelaria para combater a falta de mão de obra no setor, porque, diz, a via verde instituída pelo Governo ainda não trouxe "nenhum" trabalhador para o setor.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Cristina Siza Vieira afirma que o crescimento da hotelaria em Lisboa entrou em "planalto", com "sinais claros que abrandou e que em 2026 irá abrandar mais".
Em termos gerais, 2026 "será um ano de consolidação e não de crescimento" para o sector. Apesar de em 2026 a hotelaria não esperar crescimento, os preços também não vão baixar.
Ao contrário do que aconteceu nas restantes áreas do turismo, na hotelaria tem havido deflação e, por isso, Cristina Siza Vieira não vê que haja necessidade de medidas financeiras de apoio à semelhança daquelas que foram anunciadas esta semana pelo Governo para a restauração.
Quanto à TAP, a AHP considera que seria uma "tonteria" ficar sem o hub e neste sentido rejeita a compra pela IAG.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.