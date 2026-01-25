Imigração: via verde instituída pelo Governo ainda não trouxe "nenhum" trabalhador para o setor, revela Associação de Hotelaria de Portugal

Em resposta a quem defende a necessidade de impor um travão ao licenciamento de novos hotéis, a vice-presidente Executiva da AHP considera que o queCristina Siza Vieira afirma que o crescimento da hotelaria em Lisboa entrou em "", com "".Em termos gerais, 2026 "" para o sector. Apesar de em 2026 a hotelaria não esperar crescimento, os preços também não vão baixar.Ao contrário do que aconteceu nas restantes áreas do turismo,e, por isso, Cristina Siza Vieiraà semelhança daquelas que foram anunciadas esta semana pelo Governo para a restauração.

Quanto à TAP, a AHP considera que seria uma "tonteria" ficar sem o hub e neste sentido rejeita a compra pela IAG.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.

