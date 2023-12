O Relatório do Observatório das Migrações, avançado pelo Público, revela que, em 2022, os estrangeiros foram responsáveis por um saldo positivo de 1.604,2 milhões de euros, apesar de recorrerem muito menos às prestações da Segurança Social.



Os estrangeiros têm uma taxa de atividade mais elevada do que os portugueses, mas estão em trabalhos precários, mais mal pagos e arriscados.



O relatório também conclui que os estrangeiros em Portugal trabalham mais horas por semana do que os portugueses.