Impacto do ecossistema da Microsoft em Portugal é de 7,3 mil milhões de euros

De acordo com o "Estudo de Impacto Económico e Social do Ecossistema Microsoft em Portugal", desenvolvido em parceria com a EY, "o valor económico gerado na economia portuguesa associado ao ecossistema da Microsoft no mercado nacional em 2025 é de 7,3 mil milhões de euros, o equivalente a 2,5% do PIB português".

A projeção de crescimento do impacto gerado pelo ecossistema da Microsoft "em toda a economia nacional é até 9 mil milhões de euros, quando a operação em Sines entrar em velocidade cruzeiro", segundo a tecnológica.

Segundo a Microsoft Portugal, estima-se "3,1% PIB potencial, com o investimento no `data centre` [centro de dados]".

"O ecossistema Microsoft gerou cerca de 35.000 postos de trabalho, de forma direta e indireta, o que inclui impacto no emprego entre clientes, parceiros e a economia geral.

"Projeta-se um aumento de 8.300 com investimentos em IA [inteligência artificial] no país", refere o estudo.

Os resultados, atualizados para o último ano fiscal, representam uma primeira leitura de um trabalho mais abrangente e incorporam pela primeira vez novas métricas relacionadas com IA, refletindo o impacto direto, indireto e induzido da atividade da Microsoft e do seu ecossistema de parceiros na economia nacional, de acordo com a tecnológica.

"A inteligência artificial generativa é a tecnologia com maior difusão da história da Humanidade", afirmou Andrés Ortolá, diretor-geral da Microsoft Portugal, num encontro com jornalistas, salientando que atualmente existem cerca de 2.000 milhões de utilizadores a nível mundial e a crescer de forma muito "acelerada".

O último estudo referente a 2021 apontava para um impacto de 4,9 mil milhões de euros, pelo que os dados de 2025 representam um aumento.

"Temos aqui o impacto em 2025, mas a nossa referência é 2024", porque em termos técnicos ainda há contas a serem fechadas neste momento, explicou Rui Faustino, da EY.

"Uma empresa por cada euro investido vai receber em ganhos de produtividade 9,6 euros ao longo do tempo", adiantou Rui Faustino, sendo que este retorno económico é proporcionado pelas soluções Microsoft.