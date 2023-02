Impasse em negociações salariais. Greve paralisa comboios até quinta-feira





Os efeitos da greve começaram a fazer-se sentir às 0h00 desta segunda-feira e devem agravar-se ao longo do dia.



Os clientes que possuam bilhetes para o Alfa Pendular, Intercidades, assim como os serviços Internacional, InterRegional e Regional, podem solicitar o reembolso "no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", segundo a CP. (em atualização) O tribunal arbitral estipulou que 25 por cento das ligações têm de ser garantidas.





O reembolso, indica a empresa, pode ser pedido nas bilheteiras ou no site cp.pt.



Os bilhetes podem ser revalidados gratuitamente nas bilheteiras ou em myCP se tiverem sido adquiridos online ou na aplicação da CP, até 30 minutos antes da partida do comboio da estação de origem.



Na última sexta-deira, a CP advertiu para "fortes perturbações" na circulação de comboios entre as 0h00 de 27 de fevereiro e as 23h59 de 2 de março.



A greve foi convocada pelas estruturas SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, Sinafe para os dias 27 de fevereiro e 1 de março e pelo SNTSF para os dias 28 de fevereiro e 2 de março.



Em causa, para os sindicatos, está o impasse nas negociações salariais com as administrações das empresas. A CP alega estar aberta ao diálogo e sensível às reivindicações.



