Importações aumentam 12% e exportações sobem 2,5% em maio -- INE

Segundo as estatísticas do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), em maio, o défice da balança comercial de bens atingiu 3.217 milhões de euros, refletindo um agravamento de 935 milhões de euros face ao mesmo mês do ano anterior.

Quando excluídas as transações TTE, ou seja, com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), estes acréscimos registados em maio foram menos expressivos: 1,5% nas exportações e 3,5% nas importações (-7,7% e -3,5% em abril).

No mês em análise, os preços continuaram a registar variações negativas, e mais acentuadas do que no mês anterior, em ambos os fluxos, com descidas de 2,2% nas exportações e de 3,5% nas importações, que comparam com uma subida de 0,2% nas exportações e uma descida de 2,1% nas importações em maio de 2024.