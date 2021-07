Impresa aumenta lucros para 3,3 milhões de euros no primeiro semestre

"O resultado consolidado líquido do semestre da Impresa atingiu 3,3 ME [milhões de euros], representando um aumento de 3,2 ME, mais 1.776% face aos primeiros seis meses de 2020", pode ler-se no comunicado enviado pela empresa ao mercado.

Nos resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão refere também que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) "superou os 10,8 ME, registando um acréscimo de 30% relativamente ao período homólogo".

"As receitas totais do Grupo alcançaram 92 ME, refletindo um crescimento de 17% comparativamente ao valor registado no período homólogo", tendo os custos operacionais também aumentado, mas 16%.

Quanto à dívida remunerada líquida era de 154,4 milhões de euros em junho de 2021, e "diminuiu 14,7 ME em termos homólogos".

Relativamente às fontes de receita da Impresa, "destacou-se o desempenho positivo da publicidade, com um acréscimo de 21,2% em termos homólogos".

"Nos primeiros seis meses de 2021, é ainda de salientar também um aumento de 5% no total das vendas de publicações, nas versões em papel e digital", pode ler-se no relatório.

No segmento de televisão, a SIC "atingiu 80 ME de receitas totais, o que reflete um acréscimo de 18,9% comparativamente ao período homólogo do ano passado".

Porém, "as receitas de subscrição, geradas pela distribuição dos oito canais da SIC, via cabo e satélite, em Portugal e no estrangeiro, decresceram 0,6%, para 16,4 ME".

Já a Impresa Publishing, que inclui o Expresso, "alcançou 11,2 ME em receitas totais, o equivalente a um crescimento de 9,3%".

"Detalhando por fonte, as receitas de circulação aumentaram 5% para 5,2 ME, destacando-se, pela positiva, os proveitos relativos à subscrição digital do Expresso, os quais registaram um acréscimo de 19%", de acordo com a Impresa.

Também as receitas de publicidade neste segmento aumentaram, atingindo 5,5 milhões de euros, "um aumento de 14,6% face aos valores do primeiro semestre de 2020".

"A aposta no digital refletiu-se no peso no total das receitas de publicidade e circulação, representando atualmente 25,2% do total de proveitos da área do Publishing", salienta a empresa de comunicação social.