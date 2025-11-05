Impresa em negociações com grupo MFE para venda de até 33%

"Na sequência dos comunicados publicados nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, a Impresa confirma estarem ainda em curso negociações com o grupo MFE, embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre as partes", lê-se no comunicado.

O grupo que detém a SIC e o Expresso sinalizou que "apesar de os termos finais do acordo estarem ainda em discussão, esclarece-se que o objeto das negociações se limita, neste momento, à subscrição de uma participação minoritária, não superior a 33% do capital social, por entidade do grupo MFE, através de aumento de capital na Impresa".

Esta confirmação surge no seguimento de uma notícia do Jornal de Negócios, publicada esta terça-feira, que dava conta de que a MFE -- MediaForEurope iria injetar até 30 milhões de euros para ter uma posição acionista de 33%.

Na passada sexta-feira, dia 31 de outubro, a CMVM determinou a suspensão das ações da Impresa, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado, após notícias de que os italianos da MFE deveriam entrar na dona da SIC até ao final do ano.

Além da SIC e do Expresso, o grupo Impresa detém SIC Radical, SIC Mulher, SIC Caras, K SIC, SIC Novelas, SIC Internacional, SIC Esperança, Blitz e a plataforma `streaming` Opto, entre outras marcas.

O grupo italiano MFE tem como acionista maioritário a Fininvest, detida pela família do antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, e assume como desafio ser o principal operador de TV e media da Europa.