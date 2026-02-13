Impresa relança revista Caras com novo modelo editorial nas bancas em março

"A revista Caras volta a casa e volta diferente", refere a Impresa, em comunicado

A marca já faz parte da Impresa na área de televisão e "inicia agora uma nova etapa da sua história, com uma nova afirmação no universo editorial português".

De acordo com a dona do Expresso e do SIC, "a nova Caras será um objeto de prestígio, concebido para oferecer mais profundidade e inspiração, com edições pensadas para guardar e revisitar" e o diretor da revista será Pedro Amante.

A revista "adota um novo modelo, com quatro edições em 2026, cada uma dedicada a um grande território de lifestyle premium", sendo que "cada edição será tratada como um objeto de desejo, com uma direção gráfica cuidada e curadoria editorial rigorosa".

A primeira revista "chega às bancas no dia 25 de março de 2026", com um preço de capa de 6,90 euros.

"Caras Viagens inaugura este novo ciclo celebrando a ideia de que há viagens que começam no papel", refere a Impresa.

O relançamento da Caras "representa um reforço da parceria entre a Impresa e o grupo Perfil e a recuperação da relação emocional que esta marca sempre teve com os leitores".

"O regresso da revista Caras ao grupo Impresa é uma decisão estratégica: reforça o nosso portefólio `premium` e responde à procura por produtos editoriais com maior valor acrescentado", diz o administrador editorial da Impresa, Ricardo Costa.

"Estamos a apostar em menos edições e mais qualidade, relançando a Caras como um ativo sólido, diferenciador e preparado para crescer num mercado que valoriza experiências e objetos de coleção", remata o responsável.