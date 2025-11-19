Impresa vende participação na DualTickets por 3,5 ME

A operação, concretizada através da SIC, inclui também a venda da participação indireta de 26,4% na Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, informou o grupo de media em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o mesmo documento, esta transação gerou uma mais-valia de cerca de um milhão de euros, "tendo em conta o valor do investimento financeiro na presente data, que ascende a, aproximadamente, 2,5 milhões de euros".

A empresa explica ainda que a venda se insere na estratégia para 2025-2028, que visa a otimização do seu portefólio de participações e o foco nos seus negócios principais.