Inauguração do Parque Papa Francisco no concelho de Lisboa vai ser em julho

"Em julho aqui estaremos para a inauguração do Papa Francisco do lado de Lisboa, mas eles [os dois territórios, inclusive o de Loures] são um parque. Aliás, pela primeira vez, com a ponte no Rio Trancão, nós estamos ligados. Pela primeira vez, as pessoas passam de um lado para o outro, portanto temos a prova da união total", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD).

O autarca de Lisboa falava à margem da inauguração do prolongamento da carreira de autocarros 731 da empresa municipal lisboeta Carris, em que o percurso, que parte da Av. José Malhoa, foi alargado no concelho vizinho de Loures, chegando agora até Sacavém, em vez de terminar na Portela.

Ao lado do presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão (PS), o social-democrata Carlos Moedas disse que houve um diálogo para conciliar uma inauguração conjunta do Parque Papa Francisco entre os dois municípios onde está localizado, mas tal não foi possível por dificuldades de agenda.

Localizado em terrenos dos concelhos de Lisboa e de Loures, num total de cerca de 100 hectares, o Parque Papa Francisco, que anteriormente se designava Parque Tejo, nasceu após a transformação de uma lixeira, o aterro sanitário de Beirolas, num parque verde. Este parque foi um dos palcos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em agosto de 2023, que contou com a presença do Papa Francisco e juntou cerca de 1,5 milhões de pessoas.

A Câmara de Loures inaugura hoje o Parque Papa Francisco relativamente à área que corresponde ao município, tendo agendado uma bênção solene pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério, com a presença do cardeal Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ aquando da realização do evento católico.

A cerimónia marca o arranque das Festas de Loures e será sucedida, à noite, por um concerto do cantor Tony Carreira, às 22:00, com entrada livre, assim como o espetáculo "Francisco, todos juntos na casa comum", pelo Artelier? By TNR.

Apesar de a inauguração do Parque Papa Francisco contar com dois momentos diferentes, um em Loures e outro em Lisboa, o autarca lisboeta assegurou que "não há nenhuma divisão, há uma união".

"Todos unidos naquele que é o nome de um homem que mudou o mundo, que nos inspirou e que esteve connosco", reforçou Carlos Moedas, referindo-se ao Papa Francisco.

"Vamos ter dois momentos, porque eu acho que merece. O Papa Francisco merece e o Parque Papa Francisco é um parque muito grande. São 70 campos de futebol do lado do Loures [70 hectares] e são 30 campos de futebol [30 hectares] em dimensão do lado de Lisboa", expôs o autarca de Lisboa, destacando a ligação entre os dois concelhos.

Também o presidente da Câmara de Loures garantiu que "não há nenhuma desunião [entre os dois concelhos], antes pelo contrário", explicando que a razão pela qual não se conseguiu conciliar uma inauguração conjunta com Lisboa é que o seu concelho vai ter "no próximo fim de semana uma grande concentração motard naquele espaço".

"E iniciamos o mês das festas do concelho de Loures, portanto não tinha outra data, que não esta", indicou Ricardo Leão.

Referindo que Loures e Lisboa estão "sempre a trabalhar juntos", o autarca do PS realçou que a atribuição do nome do Papa Francisco ao Parque Tejo foi articulada entre os dois municípios, "para ser um parque único".

"Quero aqui reforçar que há autarcas neste país que colocam as pessoas em primeiro lugar, acima dos partidos políticos", destacou o socialista Ricardo Leão, referindo-se à boa cooperação com o social-democrata Carlos Moedas, com quem tem trabalhado em conjunto, e frisando que "o interesse principal" enquanto presidentes de câmaras é servir as pessoas.