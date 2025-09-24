Incêndio em Lagos. Terceira "noite de muito trabalho"

Mais de 660 bombeiros permanecem no terreno, embora não haja habitações em risco ou vítimas a registar.





apesar das reativações, os bombeiros conseguiram travar a progressão das chamas. Antena 1



O fogo começou no domingo na Bordeira, no Algarve, pouco depois do meio-dia, e destruiu uma casa de segunda habitação em Aljezur, que se encontrava desocupada. Abel Gomes, segundo comandante da Proteção Civil Regional do Algarve, conta que,na Bordeira, no Algarve, pouco depois do meio-dia, e destruiu uma casa de segunda habitação em Aljezur, que se encontrava desocupada.





O combate ficou mais complicado na tarde de terça-feira por causa de projeções que caíram fora do perímetro que estava a ser controlado pelos bombeiros.





O vento voltou a ser o grande inimigo dos bombeiros e o reacendimento na zona da Feiteira originou quatro projeções num dos flancos do incêndio. Numa altura em que decorriam ações de consolidação e de extinção, na tarde de terça-feira.





Este agravamento obrigou a alargar o perímetro do incêndio de 30 por cento para 40 por cento.





Desde domingo,, e outras nove tiveram que ser assistidas no local.