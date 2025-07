Incêndio na fábrica de `pellets` em Cercal do Alentejo continua ativo

"O incêndio continua ativo e confinado à fábrica, não se propagou a outros edifícios e não há vitimas a registar", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral.

O alerta para o fogo na fábrica de `pellets` de madeira em Cerca do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, foi dado cerca das 18:00 de segunda-feira.

Na segunda-feira, o incêndio chegou a propagar-se ao exterior da fábrica, provocando um incêndio rural, que foi extinto.

Às 06:45, estavam no local 50 operacionais, com o apoio de 22 meios terrestres.