Incidente demonstrou "papel essencial" da central da Tapada do Outeiro

"Este incidente reforça o papel essencial da Central da Tapada do Outeiro na resiliência do sistema elétrico nacional", pode ler-se num comunicado emitido por fonte oficial da empresa do grupo EML, continuando hoje a "manter a mais elevada operacionalidade".

"A Central da Tapada do Outeiro concretizou ontem [segunda-feira] com sucesso o procedimento de arranque autónomo (`black start`) após ter sido instruída pelo gestor global do sistema (REN)", recorda a Turbogás.

O procedimento "permitiu dar início ao processo de reposição da rede elétrica nacional, confirmando assim a sua relevância enquanto infraestrutura crítica para garantir a segurança e estabilidade do sistema elétrico, demonstrando, uma vez mais, a sua importância estratégica para o sistema energético do país".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.

De acordo com o comunicado da Turbogás, a empresa mantém "todos os esforços concentrados na estreita colaboração com a REN, contribuindo de forma decisiva para garantir a segurança e a reposição integral do sistema elétrico nacional, mesmo nas situações mais críticas como a ocorrida".

A Turbogás afirma que "mobilizou todos os seus recursos, de forma célere, demonstrando elevada competência técnica e uma forte capacidade de atuação em situações de elevada exigência e criticidade", salientando ainda o "compromisso das suas equipas em assegurar a continuidade e a fiabilidade do fornecimento de energia aos portugueses".

De acordo com o `site` da Turbogás, a central localizada no concelho de Gondomar tem uma capacidade instalada de 990 megawatts, tendo sido lançada em 1994 e marcado o lançamento do gás natural em Portugal.

Em novembro do ano passado, a então secretária de Estado da Energia, Maria João Pereira, disse, numa visita à central, que o Governo queria lançar o concurso público para a concessão da central de ciclo combinado da Tapada do Outeiro até março deste ano, assegurando os postos de trabalho.

Na altura, a ex-governante referiu que a central a gás "é uma segurança e um `backup` para a segurança do sistema elétrico nacional".

O antigo Contrato de Aquisição de Energia (CAE) terminou em 29 de março de 2024, mas foi criado um período de transição para o novo contrato até 31 de dezembro desse ano, que foi estendido até 31 de março deste ano pelo atual Governo.

Durante este período, a central funcionou sem atividade comercial em mercado, mas apenas como resguardo, podendo ser ativada caso se verificassem falhas no abastecimento feito por fontes renováveis.

Maria João Pereira disse então aos jornalistas que ainda era possível "fazer uma nova renovação" dos contratos.

A Lusa questionou hoje o Ministério do Ambiente e Energia sobre o atual regime funcionamento da central a gás natural e lançamento do concurso e aguarda resposta.